США поддержали решимость Японии укрепить свою обороноспособность

Джо Байден и Фумит Кисида. Кадр из видео: YouTube/The Whote House

Соединенные Штаты готовы поддержать решимость Японии укрепить свою обороноспособность. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Байден прибыл с официальным визитом в Японию.

"Президент [Байден] высоко оценил <...> решимость [Кисиды] укрепить обороноспособность Японии", - сказано в сообщении.

Кисида и Байден обсудили ряд двусторонних вопросов и договорились углублять сотрудничество в ряде областей.

"Два лидера обязались тесно сотрудничать для решения проблем безопасности, в том числе ядерной программы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) и баллистических ракет", - сказано в сообщении Белого дома.

Японский премьер, в свою очередь, заявил, что они с США разделяют такие неизменные ценности, как свободу, демократию, права человека и верховенство закона, передает агентство Kyodo.

Байден прибыл в Японию в воскресенье. Официальная часть мероприятия стартовала в понедельник.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970556-ssha-podderzhali-reshimost-yaponii-ukrepit-ih-oboronosposobnost/