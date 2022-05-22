Саудовская авиакомпания выполнила первый в истории страны рейс с полностью женским экипажем

Первый женский экипаж КСА. Фото: twitter.com/flyadeal

Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиаперелета с полностью женским экипажем.

Об этом авиаперевозчик написал в своем официальном Twitter. Airbus 320 с полностью женским экипажем совершил полет из Эр-Рияда в Джедду.

"Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщается в публикации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970463-saudovskaya-aviakompaniya-vypolnila-pervyy-v-istorii-strany-reys-s-polnostyu-zhenskim-ekipazhem/