Главный акционер Avito объявил о продаже российского бизнеса

Кадр из видео: YouTube/Авито

Нидерландская компания Prosus, которая является главным акционером сайта Avito, сообщила на сайте о намерении продать российский бизнес.

25 марта Prosus официально объявила о выходе Avito из их группы OLX.

"Компания Prosus приняла решение выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito. Мы надеемся, что будет найдено дипломатическое решение для скорейшей деэскалации ситуации", - сказано в публикации.

В начале марта компания выпустила заявление касательно войны в Украине.

"Мы потрясены войной в Украине и очень обеспокоены судьбой всех пострадавших", - говорилось в заявлении.

Сотрудникам в Украине увеличили заработную плату, а также предоставили им и их семьям гуманитарную помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970290-glavnyy-aktsioner-avito-obyavil-o-prodazhe-rossiyskogo-biznesa/