Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби займет должность в Белом доме

Джон Кирби. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби будет переведен на должность в Белом доме, передает The Washington Post со ссылкой на источники.

В Белом доме, как сообщается, он займет должность старшего специалиста по связям с общественностью.

Других подробностей пока не сообщают. Но утверждается, что Кирби будет регулярно появляться на ежедневных брифингах с прессой вместе с новым пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также предполагается, что он будет участвовать в коммуникациях между Белым домом и Советом национальной безопасности США.

Напомним, прежний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинула пост 13 мая. Ей на смену пришла Карин Жан-Пьер - первая чернокожая женщиная и представитель ЛГБТ-сообщества на данном посту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970233-press-sekretar-pentagona-dzhon-kirbi-zaymet-dolzhnost-v-belom-dome/