Страны G7 создадут "зерновой" альянс для обеспечения продовольственной безопасности

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Представители G7 ("Большой семерки") договорились о создании альянса для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

На встрече в Берлине министры развития семи стран отметили, что целью этого альянса станет организация дополнительного финансирования и сотрудничества по обеспечению продовольственной безопасности в ответ на кризис, вызванный войной в Украине.

"Война России против Украины обострила глобальную продовольственную ситуацию. Миру угрожает самый страшный голод со времен Второй мировой войны. В связи с этим мы должны предпринять решительные и согласованные действия и обеспечить быструю поставку зерна голодающим людям", – заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

Помимо Всемирного банка, стран G7 и комиссии ЕС, альянс поддерживают группа ООН по глобальному кризисному реагированию, Норвегия, Дания, Африканский союз, Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) и Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД).

Ранее США заявили, что могут выделить 11 млрд долларов для борьбы с возможным продовольственным кризисом в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970191-strany-g7-sozdadut-zernovoy-alyans-dlya-obespecheniya-prodovolstvennoy-bezopasnosti/