Польша заявила о готовности строить постоянные базы НАТО

Матеуш Моравецкий. Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

На пресс-конференции Strategic Ark в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности строить постоянные базы НАТО, передает WNP.

Моравецкий заявил, что на территории стран восточного фланга НАТО должны быть построены базы союзников.

"Польша готова строить такие базы, которые были бы местом дислокации легких подразделений на постоянной основе", - сказал польский премьер.

Кроме того, Моравецкий пообещал предоставить Финляндии и Швеции помощь, если в процессе вступления в альянс они окажутся в опасности.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Этому воспротивились в Турции и Хорватии.

Польша стала частью Североатлантического альянса в 1999 году одновременно с Венгрией и Чехией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970087-polsha-zayavila-o-gotovnosti-stroit-postoyannye-bazy-nato/