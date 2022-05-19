WSJ: Google вывезла большинство своих сотрудников из России

Офис Google. Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Корпорация Google вывезла большую часть своих сотрудников из России. В скором времени компания прекратит коммерческую деятельность в этой стране, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание со ссылкой на источники пишет, что большинство российских сотрудников Google предпочли покинуть страну и переехать в Дубай. Некоторые сотрудники решили остаться в России и уволиться. Таким образом скоро у Google не останется сотрудников в России.

Отмечается, что корпорация стала вывозить сотрудников из России после того, как в конце марта суд заморозил основной банковский счет Google в стране. Затем деньги и вовсе были переведены со счета, а компания осталась без средств для выплаты заработной платы и других расходов. В скором времени корпорация прекратит коммерческую деятельность на территории России.

Ранее стало известно, что российская компания ООО "Гугл", являющаяся частью компании Google, намерена обратиться в арбитражный суд, чтобы объявить о собственном банкротстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969989-wsj-google-vyvezla-bolshinstvo-svoih-sotrudnikov-iz-rossii/