Польша направит Украине 25 тысяч тонн бензина

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Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Польша предоставит им 25 тысяч тонн бензина из своих запасов, передает Польское радио.

Объявление было сделано в ходе совместной с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой пресс-конференции в Киеве.

Украина будет получать топливо со следующей недели.

Как рассказала Свириденко, 97 процентов бензина до войны поставлялось в страну из Беларуси и России.

Вдобавок крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод был разрушен в начале апреля.

Анна Москва сообщила, что Польша сейчас работает над расширением каналов по транспортировке топлива. И сотрудничать с Украиной в этой сфере они будут даже после войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969987-polsha-napravit-ukraine-25-tysyach-tonn-benzina/