Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ Гебреисусом

Сергей Лавров. Фото: МИД РК

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреисусом. Сообщение опубликовано на сайте российского МИД.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

"Подтверждена поддержка Россией центральной роли ВОЗ, наша готовность и дальше активно участвовать в деятельности Организации, вносить важный вклад в решение задач глобального здравоохранения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Лавров и Гебреисус обсудили подготовку к 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Кроме того, глава российского МИД призвал "избегать политизированных решений", которые способны негативно сказаться на сфере здравоохранения в мире.

Ранее в правительстве России заговорили о возможном выходе страны из состава ВОЗ и ВТО (Всемирной торговой организации).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969980-lavrov-provel-telefonnyy-razgovor-s-glavoy-voz-gebreisusom/