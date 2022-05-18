Массовую высылку европейских дипломатов объявила Россия

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В России объявили о массовой высылке дипломатов нескольких европейских стран в качестве ответа на аналогичные меры, принятые западными государствами. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

"В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены "persona nоn grata". Им предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты", – сообщили в российском ведомстве.

Отмечается, что ранее решением французских властей 41 сотрудник российских дипломатических учреждений во Франции был также объявлен "persona nоn grata".

"Данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству", – добавили в МИД РФ.

Аналогичные меры были приняты и в отношении испанских дипломатов. 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге будут вынуждены покинуть Россию в течение семи дней.

Кроме того, итальянские власти приняли решение выслать из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах.

В ответ на эти действия 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Они должны покинуть территорию РФ в течение 8 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969962-bolee-80-evropeyskih-diplomatov-obyavili-personami-non-granta-v-rossii/