Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета крупных банков России
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Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда крупных российских банков. Ранее банк осудил войну в Украине и сообщил о решении уйти из России, передает РБК со ссылкой на источники.
Как рассказал первый источник, Deutsche Bank прислал уведомление о закрытии счетов 8 апреля. При этом последние функционировали до 7 апреля включительно. Закрытие счетов последовало 20 апреля.
"Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций", - сказал другой источник.
Он добавил, что банк еще в марте закрыл корреспондентские счета банкам, которые не попали под санкции.
Ранее такое же решение было принято австрийской банковской группой Raiffeisen.
Закрытие корреспондентских счетов может привести к проблемам при переводах средств за рубеж.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969885-deutsche-bank-zakryl-korrespondentskie-scheta-krupnyh-bankov-rossii/