КНДР не стала принимать помощь от Южной Кореи в борьбе против COVID-19
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Правительство Северной Кореи до сих пор не отвечает на призыв Южной Кореи помочь со вспышкой коронавирусной инфекции в стране, передает агентство Yonhap.
Южнокорейская сторона предложила соседу провести переговоры и захотела предоставить медикаменты. Но безуспешно.
Последний телефонный разговор между Южной Кореей и Северной Кореей состоялся в среду утром. Но КНДР не стала принимать от них помощь.
Напомним, 12 мая стало известно о первом официально подтвержденном случае COVID-19 в Северной Корее. Тогда южнокорейская сторона сразу предложила свою помощь.
На следующий день власти КНДР сообщили о первых случаях смерти от коронавируса. А по состоянию на минувший вторник, в стране зарегистрировано около 270 тысяч случаев заболевания.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969862-kndr-ne-stala-prinimat-pomosch-ot-yuzhnoy-korei-v-borbe-protiv-covid-19/