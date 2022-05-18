Bloomberg: ЕС может отправить активы попавших под санкции россиян на восстановление Украины

Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg/Getty Images

Евросоюз планирует использовать средства, полученные от замороженных активов россиян, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины, передает Bloomberg.

Отмечается, что для этих целей будет создана структура под названием RebuildUkraine, куда будут направляться все ресурсы.

"В рамках этой инициативы Евросоюз рассмотрит возможность использования активов, которые были конфискованы у россиян, попавших под санкции с начала войны в Украине", – говорится в публикации.

Кроме того, министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, Берлин готов рассмотреть вопрос об изъятии резервов Центрального банка России за границей и использовании денег для финансирования восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует создать специальный трастовый фонд для финансирования процесса восстановления Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969814-bloomberg-es-mozhet-otpravit-aktivy-popavshih-pod-sanktsii-rossiyan-na-vosstanovlenie-ukrainy/