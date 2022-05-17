ЕС начнет подготовку к возможному полному прекращению поставок российского газа

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Евросоюз намерен начать подготовку к возможному полному прекращению поставок российского газа, передает Euroactiv со ссылкой на проект документа.

Соответствующий документ Еврокомиссии, как сообщается, должен быть принят 18 мая.

Страны Евросоюза должны быть готовы к "шоку поставок", то есть внезапному полному прекращению поставок газа из России. Вследствие чего они должны будут принять чрезвычайные меры, включая временное ограничение цен на газ.

Напомним, в конце апреля российский "Газпром" оповестил Болгарию и Польшу о прекращении поставок газа за отказ платить в рублях. Вскоре последняя объявила о полной независимости от российского газа.

А Болгария пообещала изучить юридическую сторону вопроса. Позже страна договорилась о поставках сжиженного природного газа с США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969711-es-nachnet-podgotovku-k-vozmozhnomu-polnomu-prekrascheniyu-postavok-rossiyskogo-gaza/