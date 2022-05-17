Шольц заявил, что цель Запада - не допустить победы Путина в Украине, но не более

Олаф Шольц. Кадр из видео: YouTube/RTL

В интервью RTL канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что они должны не дать российскому президенту выиграть войну, но дальше этой цели идти не стоит.

"Мы должны уметь принимать разумные, очень осознанные и очень смелые решения", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что они не должны дать Путину выиграть войну в Украине. Но идти дальше этой цели - опасно. Поскольку не стоит забывать, что Россия обладает ядерным оружием.

Кроме того, Шольц считает, что посещать Украину с официальным визитом следует с пользой. А не для того, чтобы только "сделать фотографии". По его мнению, на таких встречах должно конкретно что-то решаться.

Канцлер ФРГ сообщил, что поддерживает контакт с Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969707-sholts-zayavil-chto-tsel-zapada-ne-dopustit-pobedy-putina-v-ukraine-no-ne-bolee/