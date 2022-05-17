Северная Корея зарегистрировала около 270 тыс. новых случаев COVID-19
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Власти Северной Кореи за сутки выявили более 269 тыс. новых случаев "неизвестной лихорадки". Шестеро пациентов скончались, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Согласно данным государственного штаба по предотвращению чрезвычайных ситуаций, в Северной Корее за последние сутки были зарегистрированы 269 510 пациентов с высокой температурой. Выздоровели 174 460 человек, шестеро больных скончались.
Всего с конца апреля количество заболевших по стране составило 1 483 060 человек, из них 819 090 полностью выздоровели и 663 910 находятся на лечении. Общее число скончавшихся – 56 человек.
Ранее Северная Корея сообщила, что неизвестная лихорадка быстрыми темпами распространилась по стране. У одного из пациентов был обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Ким Чен Ын приказал заблокировать города и провинции, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969630-severnaya-koreya-zaregistrirovala-okolo-270-tys-novyh-sluchaev-covid-19/