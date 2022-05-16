Российские активы группы Renault перейдут в госсобственность

Renault. Кадр из видео: YouTube/Renault Group

Минпромторг России сообщил в Telegram, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность и собственность правительства Москвы.

"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций АВТОВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, 100% российских акций группы Renault перейдут в собственность московского правительства.

67,69% акций автоконцерна АВТОВАЗ перейдут к российскому правительству, а остальное будет сохранено за ГК "Ростех".

Сообщается, что АВТОВАЗ продолжит техобслуживание автомобилей Renault на территории России. Также продолжится выпуск машин LADA.

Напомним, в середине марта в Renault сообщили о приостановке производства на территории России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969445-rossiyskie-aktivy-gruppy-renault-pereydut-v-gossobstvennost/