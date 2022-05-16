Беларусь рискует потерять 18 млрд долларов из-за санкций, сообщил премьер Головченко
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что из-за санкций Евросоюза и США был заблокирован почти весь их экспорт в страны ЕС и Северной Америки, передает БелТа.
Сумма экспорта в эти страны составляет 16-18 млрд долларов.
"Эта сумма в год равняется порядка 16-18 млрд долларов. Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем", - сказал Головченко.
По мнению белорусского премьера, санкции со стороны Запада являются не просто давлением, а гибридной агрессией в сторону Беларуси.
Ранее в США приняли законопроект о соблюдении санкций против России и Беларуси.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969433-belarus-riskuet-poteryat-18-mlrd-dollarov-iz-za-sanktsiy-soobschil-premer-golovchenko/