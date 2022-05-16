Беларусь рискует потерять 18 млрд долларов из-за санкций, сообщил премьер Головченко

Роман Головченко. Кадр из видео: YouTube/Информационное агентство БелТа

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что из-за санкций Евросоюза и США был заблокирован почти весь их экспорт в страны ЕС и Северной Америки, передает БелТа.

Сумма экспорта в эти страны составляет 16-18 млрд долларов.

"Эта сумма в год равняется порядка 16-18 млрд долларов. Естественно, мы не можем потерять этот объем экспорта и должны его переориентировать на другие рынки, в том числе азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это то, над чем мы сейчас работаем", - сказал Головченко.

По мнению белорусского премьера, санкции со стороны Запада являются не просто давлением, а гибридной агрессией в сторону Беларуси.

Ранее в США приняли законопроект о соблюдении санкций против России и Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969433-belarus-riskuet-poteryat-18-mlrd-dollarov-iz-za-sanktsiy-soobschil-premer-golovchenko/