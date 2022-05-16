Блинкен сообщил, что посольство США скоро возобновит работу в Киеве

Энтони Блинкен. Фото: ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на минувшей пресс-конференции, что американское посольство в Киеве в скором времени продолжит свою работу, передает сайт Госдепартамента.

"Американские дипломаты вернулись в Украину после нескольких недель работы из Польши. Мы снова открываем наше посольство в Киеве и принимаем все необходимые меры предосторожности <...> возобновим работу очень скоро", - сказал Блинкен.

14 мая Владимир Зеленский в очередном видеообращении сообщил, что 37 иностранных посольств возобновили свою работу в Киеве.

"Уже 37 иностранных представительств возобновили свою работу в Киеве", - сказал украинский лидер.

Напомним, в конце апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство возобновит работу в украинской столице в течение двух недель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969407-blinken-soobschil-chto-posolstvo-ssha-skoro-vozobnovit-rabotu-v-kieve/