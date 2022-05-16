Мелания Трамп допустила возможное возвращение в Белый дом

Мелания Трамп. Фото: Alex Wong/Getty Images

Супруга бывшего американского лидера Дональда Трампа Мелания не исключила своего возвращения в Белый дом в качестве первой леди, передает Fox News.

Мелания Трампа дала свое первое интервью после ухода из Белого дома. На вопрос журналиста о возможном возвращении Трампа в Белый дом, она не исключила такой возможности.

"Никогда не говори никогда", – ответила она.

По словам Мелании Трамп, ей нравилось жить в Белом доме.

"Мне нравилось заботиться о Белом доме. На какое-то время он стал моим домом. Я поняла, что это "Народный дом". Жить там было привилегией", – сказала супруга Трампа.

Ранее Дональд Трамп несколько раз намекал, что может стать следующим президентом Соединенных Штатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969405-melaniya-tramp-dopustila-vozmozhnoe-vozvraschenie-v-belyy-dom/