Мелания Трамп допустила возможное возвращение в Белый дом
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Супруга бывшего американского лидера Дональда Трампа Мелания не исключила своего возвращения в Белый дом в качестве первой леди, передает Fox News.
Мелания Трампа дала свое первое интервью после ухода из Белого дома. На вопрос журналиста о возможном возвращении Трампа в Белый дом, она не исключила такой возможности.
"Никогда не говори никогда", – ответила она.
По словам Мелании Трамп, ей нравилось жить в Белом доме.
"Мне нравилось заботиться о Белом доме. На какое-то время он стал моим домом. Я поняла, что это "Народный дом". Жить там было привилегией", – сказала супруга Трампа.
Ранее Дональд Трамп несколько раз намекал, что может стать следующим президентом Соединенных Штатов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969405-melaniya-tramp-dopustila-vozmozhnoe-vozvraschenie-v-belyy-dom/