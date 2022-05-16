Зеленский выступит перед студентами университетов США и Канады

Владимир Зеленский. Кадр из видео: YouTube/Офіс президента України

Президент Украины в очередном видеообращении на Youtube сообщил, что 16 мая выступит перед студенческими сообществами 63 университетов США и двух университетов Канады.

Цель обращения Зеленского - проинформировать как можно больше людей о потребностях Украины в войне.

"Для информационной и политической поддержки Украины уже в понедельник буду общаться со студентами ведущих американских университетов - это 63 университета США и два университета Канады", - сказал украинский президент.

В конце мая, как рассказал Зеленский, он выступит перед студентами Стэнфордского университета.

Кроме того, в скором времени он пообщается со студентами университетов Украины и ответит на интересующие их вопросы.

Ранее Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора гуманитарных наук в 27 университетах США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969388-zelenskiy-vystupit-pered-studentami-universitetov-ssha-i-kanady/