Действующая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО

Магдалена Андерссон. Фото: ADAM IHSE/TT News Agency/AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что ее партия поддержала возможность вступления страны в Североатлантический альянс, передает CNN.

"Мы, социал-демократы, считаем, что лучшим для Швеции и безопасности шведского народа будет вступление в НАТО. Это решение, которое мы приняли после очень тщательного рассмотрения", - сказала Андерссон.

Она подчеркнула, что решение было принято ими взвешенно. И на данный момент Швеции следует "адаптироваться к реальности".

"Совершенно ясно, что есть события до и после 24 февраля 2022 года. Европа, Швеция и шведский народ живут в новой, опасной реальности", - сказала премьер-министр Швеции.

Накануне данного объявления правительство Финляндии официально объявило, что будет подавать заявку на вступление в НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969374-deystvuyuschaya-partiya-shvetsii-podderzhala-vstuplenie-strany-v-nato/