Крупнейшая японская компания ENEOS отказалась от поставок российской нефти

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Глава крупнейшей в Японии компании по продаже нефтепродуктов ENEOS Такэси Сайто сообщил на пресс-конференции об отказе от импорта российской нефти, передает РИА Новости.

Решение было принято из-за "репутационных рисков" еще до официальных санкций японского правительства.

"Еще до того, как правительство объявило о направлении на запрет на импорт российской нефти, мы прекратили ее приобретение из-за репутационных рисков", - сказал Сайто.

В минувший понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страна решила запретить поставки российской нефти.

Также с 20 мая в Японии будет введен запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. В перечень вошли квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969205-krupneyshaya-yaponskaya-kompaniya-eneos-otkazalas-ot-postavok-rossiyskoy-nefti/