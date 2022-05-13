Зеленскому присвоили звание почетного доктора наук в 27 университетах США

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Глава почетного консульства Украины в Филадельфии Ирина Мазур сообщила в Facebook, что украинский президент стал обладателем звания почетного доктора гуманитарных наук в США.

"Сегодня, 12 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоили звание почетного доктора гуманитарных наук от Манор-колледжа в городе Дженкинтаун, Пенсильвания", - сообщила Мазур.

Она добавила, что для нее было честью получить почетный диплом.

Мазур отметила, что присвоение Зеленскому звания, помимо Манор-колледжа, поддерживается еще 26 учебными заведениями США.

Ранее 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш после разговора с Владимиром Зеленским назвал украинского президента "Уинстоном Черчиллем нашего времени". Экс-лидер США также выразил поддержку украинскому народу.

Зеленский, в свою очередь, пригласил Буша в Украину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969174-zelenskomu-prisvoili-zvanie-pochetnogo-doktora-nauk-v-27-universitetah-ssha/