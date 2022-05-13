Великобритания и США будут сотрудничать в работе над коммерческими полетами в космос

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Великобритания и Соединенные Штаты будут сотрудничать в работе над будущими коммерческими космическими полетами. Сообщение опубликовали на сайте британского правительства.

Декларация о партнерстве была подписана 11 мая министром транспорта Великобритании Грантом Шеппсом и его американским коллегой Питом Буттиджичем в Вашингтоне.

Отмечается, что благодаря заключенному партнерству полеты в космос двух стран будут более "бюджетными, быстрыми и оптимизированными". А также это поспособствует сокращению затрат и повышению эффективности.

"Великобритания стремится стать европейским центром космической деятельности и закладывает основу для запуска ракет, высотных воздушных аэростатов и космических самолетов", - говорится в сообщении британского правительства.

По словам Гранта Шеппса, по всей Британии сейчас строятся семь космодромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969130-velikobritaniya-i-ssha-budut-sotrudnichat-v-rabote-nad-kommercheskimi-poletami-v-kosmos/