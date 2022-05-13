Северная Корея сообщила о первых случаях смерти от COVID-19

Ким Чен Ын на встрече с представителями госштаба по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Фото: kcna.kp

Власти Северной Кореи сообщили, что с конца апреля в стране было выявлено 350 тыс. больных COVID-19, шестеро скончались, передает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Издание пишет, что с конца апреля неизвестная лихорадка быстрыми темпами распространилась по Северной Корее, затронув 350 тыс. человек, из которых 162 тыс. уже вылечились. При этом от COVID-19 скончались шесть человек.

"Только в один день 12 мая лихорадка была выявлена у 18 тыс. человек по всей стране, всего к этому моменту 187 тыс. человек помещены в карантин и проходят лечение", – говорится в материале.

Кроме того, Ким Чен Ын в четверг, 12 мая, посетил государственный штаб страны по предотвращению чрезвычайных ситуаций и изучил усилия по антивирусной защите. В ходе своей проверки северокорейский лидер раскритиковал чиновников за то, что они не смогли предотвратить распространение COVID-19. По его словам, одновременное распространение коронавирусной инфекции по стране показывает, что в системе предотвращения эпидемий есть уязвимое место.

Он приказал заблокировать города и провинции, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске. Накануне власти Северной Кореи заявили о первом случае заболевания COVID-19 на территории страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969078-severnaya-koreya-soobschila-o-pervyh-sluchayah-smerti-ot-covid-19/