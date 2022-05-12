Конгресс США принял законопроект о соблюдении санкций против России и Беларуси

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В минувшую среду Палата представителей США приняла ряд законопроектов, среди которых есть один, обязующий американские финансовые учреждения следовать санкциям против России и Беларуси, передает The Hill.

Законопроект носит название "Закон о финансовых санкциях в отношении России и Беларуси".

Согласно нему, физические лица и компании, находящиеся под контролем учреждений США, обязаны следовать санкциям, введенным против России и Беларуси.

Инициатива была поддержана 418 конгрессменами. Двое высказались против.

Другой законопроект подразумевает облегчение всех долговых обязательств Украины. Министру финансов США предписывается призвать глав международных финансовых организаций Штатов "выступить за приостановку выплат по долгу Украины", а также предоставить Киеву льготную финансовую помощь.

За данный законопроект проголосовали 352 конгрессмена. Против выступили 56 республиканцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968979-kongress-ssha-prinyal-zakonoproekt-o-soblyudenii-sanktsiy-protiv-rossii-i-belarusi/