Энергетическая компания Fortum объявила об уходе из России

Кадр из видео: YouTube/Fortum

Финская энергетическая компания Fortum уходит с российского рынка. Об этом в промежуточном отчете компании сообщил гендиректор Маркус Раурамо.

"В дополнение к ранее объявленному прекращению инвестиций и финансирования наших российских дочерних компаний, мы решили осуществить уход с российского рынка", - гласит сообщение.

Помимо этого, ожидается прекращение использования бренда Fortum в России. А также возобновится продажа дочерней компании "Юнипро".

В сообщении также отмечается, что странам Европы необходимо снижать зависимость от поставок российских энергоресурсов и двигаться к "более независимой энергетической системе в Европе".

Для этого Fortum сейчас ведет переговоры с правительством ФРГ.

Кроме того, ими были предприняты действия для обеспечения альтернативных источников энергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968970-energeticheskaya-kompaniya-fortum-obyavila-ob-uhode-iz-rossii/