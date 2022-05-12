Болгария договорилась о поставках сжиженного природного газа из США

Премьер Болгарии Петков и Камала Харрис. Фото: Twitter/Kiril Petkov

Вице-президент США Камала Харрис 10 мая встретилась с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

"Сегодня вице-президент Камала Харрис встретилась с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым. Вице-президент выразила признательность за крепкий союз и теплую дружбу между Соединенными Штатами и Болгарией", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США в Болгарию.

Болгарский премьер Кирил Петков также сообщил, что для него было честью встретиться с Харрис.

"Мы подтвердили прочное партнерство между Болгарией и Соединенными Штатами и обсудили нашу приверженность диверсификации энергоснабжения. Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Болгарией и США", - написал Петков.

Ранее "Газпром" известил Болгарию о прекращении поставок газа, так как страна отказалась платить за него в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968917-bolgariya-dogovorilas-o-postavkah-szhizhennogo-prirodnogo-gaza-iz-ssha/