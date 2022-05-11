Чехия вошла в состав Совета ООН по правам человека после выхода России

Иллюстративное фото: pixabay.com

Чехия вошла в состав Совета ООН по правам человека. Страна заняла место, которое освободилось после исключения России, передает РИА Новости.

Чехия была единственным кандидатом. Исполнять обязанности в Совете страна будет до 31 декабря 2023 года. Для вхождения в состав СПЧ ООН Чехии необходимо было набрать минимум 97 голосов. Страна набрала 157.

Напомним, на 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная ассамблея приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Резолюцию поддержали 93 государства, 24 выступили против и 58 воздержались от голосования.

Ранее исключить Россию из СПЧ ООН призвали Соединенные Штаты. Тогда постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал данное намерение "невообразимым".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968693-chehiya-voshla-v-sostav-soveta-oon-po-pravam-cheloveka-posle-vyhoda-rossii/