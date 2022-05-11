США зарегистрировали резолюцию, признающую Россию государством-спонсором терроризма

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Сенат США зарегистрировал резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма. Документ доступен на сайте сенатора, члена республиканской партии Линдси Грэм.

Резолюция написана в соавторстве с демократом Ричардом Блюменталем.

"По указанию президента Владимира Путина, правительство России поощряло и продолжает поощрять акты международного терроризма, направленные против политических оппонентов и государств", - говорится в публикации.

В документе утверждается, что российское правительство участвовало в "кампании террора с использованием грубой силы" против гражданских во время второй чеченской войны, с 2014 года поддерживало сепаратистов в Донбассе. Также упоминались участие России в гражданской войне в Сирии и другие события.

14 марта 2022 года председатель ОБСЕ Збигнев Рау назвал действия российского правительства в Украине против мирных жителей "государственным терроризмом". 17 марта Зеленский призвал признать Россию государством-спонсором терроризма.

27 апреля 2022 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что "нет сомнений, что Россия терроризирует украинцев".

"По указанию Путина Россия совершила и продолжает совершать военные преступления, направляя и санкционируя неизбирательные нападения на гражданские центры в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые становятся причиной бесчисленного количества смертей", - говорится в сообщении.

Решено, что Сенат США рассматривает данные действия России как "акт терроризма". Соответственно призывает признать Россию государством-спонсором терроризма.

В документе упоминается, что государствами-спонсорами терроризма были уже признаны Куба, КНДР, Сирия и Иран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968679-ssha-zaregistrirovali-rezolyutsiyu-priznayuschuyu-rossiyu-gosudarstvom-sponsorom-terrorizma/