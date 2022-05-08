Президент бундестага посетила Киев (фото)

Бербель Бас и Денис Шмыгаль. Фото: twitter.com/enricobrissa

Президент германского бундестага Бербель Бас прибыла в Киев. В столице Украины она встретилась с премьер-министром Шмыгалем. Глава отдела протокола бундестага Энрико Брисса опубликовал фотографии Бас в Сети.

В своем официальном Twitter Брисса сообщил, что в Киеве Бас почтит память жертв Второй мировой войны, а также проведет переговоры.

Также сообщается, что президент бундестага встретилась с главой правительства Украины для проведения переговоров.

Напомним, во время визита в Варшаву Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планировал вместе с представителями других европейских стран посетить Киев. Однако в Украине его визит сочли нежелательным, так как политик продолжительное время выступал за сближение Запада с Россией.

Позже Штайнмайер переговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заявил, что "недопонимание было устранено".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968533-prezident-bundestaga-posetila-v-kiev/