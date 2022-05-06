Шольц предположил, что война в Украине в ближайшее время не завершится

Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине. Кадр из видео: YouTube/phoenix

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Чехии в Берлине заявил, что завершения войны в Украине в ближайшее время ожидать не стоит, передает Страна.ua.

По мнению Шольца, Россия все еще не достигла запланированных целей. Поэтому продолжает "разрушать соседнюю страну".

"Использование войск и техники, которое демонстрирует Россия, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время", - заявил Шольц.

Политик призвал страны приложить усилия, чтобы Россия вывела свои войска из Украины. А также чтобы Киев и Москва достигли решения путем переговоров.

Шольц заявил, что на данный момент они работают над предоставлением гарантий безопасности Украине.

Ранее официальный представитель правительства Германии Хебештрайт сообщил о телефонном разговоре Шольца с Байденом. Оба лидера пообещали не признавать действий, которые противоречат территориальной целостности и суверенитету Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968394-sholts-predpolozhil-chto-voyna-v-ukraine-v-blizhayshee-vremya-ne-zavershitsya/