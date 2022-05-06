На заводе Nestle в Швейцарии в мешках для кофе нашли полтонны кокаина

Мешки с зернами кофе на заводе Nestle Nespresso. Фото : Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images

Правоохранительные органы в мешках для кофе обнаружили 500 кг кокаина на фабрике Nestle Nespresso в Ромоне на западе Швейцарии. Стоимость партии составляет 50 млн швейцарских франков (51 млн долларов). Об этом говорится на сайте полиции кантона Фрайбург.

По данным полиции, сотрудники завода обнаружили "неопределенное белое вещество" при разгрузке мешков с кофе. Полицейские, прибывшие на место, установили, что это наркотик. После обыска пяти контейнеров они обнаружили 500 кг кокаина.

Отмечается, что груз был доставлен из Бразилии, чистота кокаина составила более 80%, а его рыночная стоимость – 50 млн швейцарских франков (51 млн долларов). Партия была изолирована от других поставок и не контактировала с остальными продуктами фабрики.

Ранее стало известно, что Таиланд стал первой страной в Азии, которая легализует марихуану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968345-na-zavode-nestle-v-shveytsarii-v-meshkah-dlya-kofe-nashli-poltonny-kokaina/