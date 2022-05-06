Партия Макрона сменила название на "Ренессанс"

Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Партия Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!" меняет название на "Ренессанс". Объявление было сделано в преддверии парламентских выборов во Франции, передает The Guardian.

Парламентские выборы во Франции состоятся в два тура - 12 и 19 июня.

Исполнительный директор партии Станислас Герини на пресс-конференции в Париже сказал, что название "Ренессанс" означает "предпочтение просвещения мракобесию".

Данное изменение, как ожидается, должно помочь укрепить позиции партии Макрона в местных органах власти.

Ранее опрос Harris Interactive for Challenges показал, что партия вновь избранного президента Франции Эммануэля Макрона может одержать победу на предстоящих парламентских выборах.

Также стало известно, что церемония его инаугурации пройдет 7 мая в Елисейском дворце в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968273-partiya-makrona-smenila-nazvanie-na-renessans/