Путин извинился за слова Лаврова о евреях

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент принес извинения за сказанные главой МИД России Лавровым слова о евреях. Сообщение опубликовано на сайте пресс-службы канцелярии премьера Израиля.

Нафтали Беннет и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопрос эвакуации мирных жителей в Мариуполе, а также недавнее высказывание Лаврова о евреях.

"Стороны обсудили высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр [Беннет] принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил за его отношение к еврейскому народу и память о Холокосте", - сказано в сообщении.

Тем временем в официальном заявлении на сайте Кремля об извинениях не написано.

"Владимир Путин и Нафтали Беннет подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста", - гласит сообщение.

Напомним, в интервью итальянской газете Лаврова спросили, почему их правительство использует в качестве аргумента в войне термин "денацификация", если сам президент Украины является евреем. В своем ответе он привел в пример Гитлера, у которого якобы была еврейская кровь.

Израиль назвал сказанное Лавровым непростительным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968267-putin-izvinilsya-za-slova-lavrova-o-evreyah/