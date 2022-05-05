Польша возмутилась высказыванием Папы Римского о войне в Украине

Папа Римский Франциск. Фото: Filippo Monteforte/ Getty Images

Правительство Польши с возмущением и удивлением восприняло сказанные недавно Папой Римским слова о войне в Украине, передает польский портал RMF24.

Сообщается, что министерство иностранных дел Польши "неофициально признало", что позиция Ватикана противоречит их позиции. Но на данный момент никаких действий они предпринимать не будут.

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Папа Римский заявил, что, возможно, именно в НАТО спровоцировали Путина начать военные действия. Помимо этого Понтифик выразил желание встретиться именно с Путиным, исключив возможность визита в Украину.

Также Папа Франциск заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал ему о планах России завершить войну к 9 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968199-polsha-vozmutilas-vyskazyvaniem-papy-rimskogo-o-voyne-v-ukraine/