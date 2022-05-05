Председатель бундестага Германии сообщила о намерении приехать в Киев
Председатель бундестага Германии Бербель Бас сообщила, что намерена приехать в Киев по приглашению председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, передает Spiegel.
Главной целью поездки Бербель Бас являются политические переговоры.
Бас - член Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Пост спикера бундестага занимает с октября 2021 года.
Напомним, 12 апреля федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после визита в Варшаву планировал вместе с другими представителями стран Европы посетить Киев.
Однако в украинской столице его пребывание сочли нежелательным. Так как он долгое время выступал за сближение Запада с Россией. Сейчас, как говорит сам Штайнмайер, он сожалеет о своей прежней позиции.
Позже канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не приедет в Украину из-за ситуации со Штайнмайером.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968193-predsedatel-bundestaga-germanii-soobschila-o-namerenii-priehat-v-kiev/