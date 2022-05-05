Власти Пекина изменили период карантина для прибывающих из-за рубежа

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Туристы, въезжающие в Китай через Пекин, должны провести 10 дней на карантине, а затем еще неделю – на самоизоляции, передает агентство "Синьхуа".

Как сообщил официальный представитель городского правительства Пекина Сюй Хэцзянь, туристы, въезжающие в Китай через другие города, должны сначала провести 14 дней на карантине, а затем прибыть в Пекин. Помимо этого, прибывающими в страну должны быть соблюдены все антиковидные ограничения, которые предъявляются к местным жителям.

Отмечается, что новые правила были введены с учетом особенностей омикрон-штамма COVID-19. Поскольку данный вариант отличается более коротким инкубационным периодом и слабовыраженными симптомами.

Ранее власти Пекина начали массовое тестирование на коронавирус для большей части населения города. Процедуру пройдут почти 20 миллионов человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968123-vlasti-pekina-izmenili-period-karantina-dlya-pribyvayuschih-iz-za-rubezha/