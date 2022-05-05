Премьер Японии осудил санкции России против него и его правительства

Фумио Кисида. Фото: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил решение российского правительства запретить ему и членам его администрации въезд в Россию, передает CNN.

Кисида назвал войну в Украине "явным нарушением международного права" со стороны России. А убийство гражданских "военным преступлением".

По его словам, именно Россия виновата в разрыве их дипломатических отношений.

"Именно российская сторона прибегла к военным действиям и вызвала эту ситуацию. Российская сторона несет полную ответственность за разрыв японо-российских отношений", - сказал он.

Напомним, Россия запретила въезд в страну 63 гражданам Японии. В списке числятся премьер Кисида, а также глава японского МИД Хаяси Есимаса, генсек Кабмина Мацуно Хирокадзу, министр финансов Судзуки Сюнъити, министр обороны Киси Нобуо и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968074-premer-yaponii-osudil-sanktsii-rossii-protiv-nego-i-ego-pravitelstva/