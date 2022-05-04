Польша предложила исключить Россию из числа претендентов на "Экспо-2030"

Вальдемар Буда. Кадр из видео: YouTube/Polskie Radio24

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Россию необходимо убрать из числа претендентов на проведение выставки "Экспо-2030", передает Portal Samorzadowy.

На данный момент в числе претендентов на проведение "Экспо-2030" числятся Италия (Рим), Южная Корея (Пусан), Украина (Одесса), Россия (Москва) и Саудовская Аравия (Эр-Рияд). Окончательное решение будет принято в середине следующего года.

Буда предложил исключить Россию из числа претендентов. Вместо этого активнее продвигать кандидатуру Украины.

"После консультаций с премьер-министром Матеушем Моравецким мы можем поддержать Одессу в организации этой выставки в 2030 году", - сказал Буда.

Польская сторона предполагает, что такое решение поддержат более 170 стран, которые примут участие в голосовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968009-polsha-predlozhila-isklyuchit-rossiyu-iz-chisla-pretendentov-na-ekspo-2030/