Россия ввела санкции против премьера Японии Фумио Кисиды и членов его администрации

Фумио Кисида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai

Россия ввела санкции против 63 граждан Японии, включая премьер-министра Фумио Кисиду и членов его администрации. Сообщение появилось на сайте российского МИД.

63 лицам Японии, попавшим под российские санкции, будет запрещен въезд в страну.

"Администрация Ф. Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии", - говорится в сообщении.

Помимо Кисиды в список вошли глава японского МИД Хаяси Есимаса, генсек Кабмина Мацуно Хирокадзу, министр финансов Судзуки Сюнъити, министр обороны Киси Нобуо и другие.

Ранее Япония впервые за 19 лет обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией территории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968002-rossiya-vvela-sanktsii-protiv-premera-yaponii-fumio-kisidy-i-chlenov-ego-administratsii/