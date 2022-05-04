ЕС заявил о возможности предоставления Молдове военной помощи на фоне ситуации в Приднестровье

Шарль Мишель. Кадр из видео: YouTube/L'Invité

Глава Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Кишиневе сообщил, что они рассматривают возможность предоставления Молдове военной помощи, передает ТАСС.

Мишель призвал не допускать эскалации в непризнанном Приднестровье.

"Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдавии. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдавии и в Приднестровье", - сказал он.

Президент Молдовы Майя Санду предположила, что конфликт в Приднестровье не является неизбежным. Но все же у них есть план действий в случае, если это произойдет.

Ранее на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремели взрывы. В результате были выведены из строя антенны, которые ретранслировали российские радиостанции. В результате происшествия никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967996-es-zayavil-o-vozmozhnosti-predostavleniya-moldove-voennoy-pomoschi-na-fone-situatsii-v-pridnestrove/