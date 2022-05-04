Япония не понесла ущерба от выпущенной Северной Кореей ракеты

Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

В правительстве Японии сообщили, что выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета не нанесла ущерб стране.

Как передает Japan Times, береговая охрана Японии заявила, что ракета была запущена в 12:10 (9:10 утра по Нур-Султану) и приводнилась около 12:24 (9:24 по Нур-Султану).

Источники в японском правительстве сообщили изданию, что ракета приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии, которая простирается на 370 км от ее побережья.

Японская береговая охрана также призвала суда, следующие у берегов страны, держаться подальше от любых возможных осколков, передает Japan Today.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967951-yaponiya-ne-ponesla-uscherba-ot-vypuschennoy-severnoy-koreey-rakety/