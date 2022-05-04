Стала известна дата инаугурации Макрона

Эммануэль Макрон. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Церемония вступления в должность вновь избранного президента Франции Эммануэля Макрона пройдет 7 мая.

Инаугурация состоится в Елисейском дворце, передает BFMTV.

"Церемония вступления в должность переизбранного президента состоится в субботу, 7 мая, в 11:00", – говорится в публикации.

Как пишет The Local, в отличие от многих других стран, инаугурация президента Франции не включает в себя присягу.

Председатель Конституционного совета Лоран Фабиус огласит официальные результаты выборов, затем президент будет признан Великим магистром Национального ордена Почетного легиона, что сделает начало его второго срока официальным.

После чего Макрон выступит с речью, а затем будет произведен 21 пушечный выстрел. Церемония завершится поднятием флагов и исполнением "Марсельезы".

Эммануэль Макрон победил в президентской гонке во Франции. По итогам подсчета 100% бюллетеней, действующий президент набрал 58,55%, его соперница Марин Ле Пен - 41,45%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967907-stala-izvestna-data-inauguratsii-makrona/