Генерал США Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден выдвинул американского генерала Кристофера Каволи на пост нового командующего силами НАТО в Европе.
Согласно пресс-релизу Пентагона, в НАТО согласовали назначение Каволи.
"Генерал армии Кристофер Каволи назначен в качестве верховного главнокомандующего силами союзников в Европе. НАТО также согласилось с этим назначением. Каволи в настоящее время служит командующим армией США в Европе и Африке", – говорится в заявлении.
Отмечается, что Каволи также займет должность командующего европейским военным руководством США.
"Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала Кристофера Каволи, армия США, на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе", – сообщили в НАТО.
В настоящее время генерал занимает пост командующего армией США в Европе и Африке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967896-general-ssha-kavoli-stanet-novym-komanduyuschim-silami-nato-v-evrope/