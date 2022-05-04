Генерал США Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Кристофер Каволи. Фото : David Hecker/Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что президент США Джо Байден выдвинул американского генерала Кристофера Каволи на пост нового командующего силами НАТО в Европе.

Согласно пресс-релизу Пентагона, в НАТО согласовали назначение Каволи.

"Генерал армии Кристофер Каволи назначен в качестве верховного главнокомандующего силами союзников в Европе. НАТО также согласилось с этим назначением. Каволи в настоящее время служит командующим армией США в Европе и Африке", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Каволи также займет должность командующего европейским военным руководством США.

"Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала Кристофера Каволи, армия США, на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе", – сообщили в НАТО.

В настоящее время генерал занимает пост командующего армией США в Европе и Африке.

Ранее Пентагон отреагировал на успешный пуск МБР "Сармат" в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967896-general-ssha-kavoli-stanet-novym-komanduyuschim-silami-nato-v-evrope/