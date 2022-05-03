СМИ: США и Южная Корея планируют провести совместные военные учения

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Сеул и Вашингтон планируют со следующей недели начать регулярные совместные учения военно-воздушных сил, передает агентство "Ренхап".

Как отметил источник агентства, данные учения также проводятся с целью продемонстрировать "оборонительную позицию в условиях развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи".

Двухнедельные учения начнутся в понедельник в Южной Корее накануне инаугурации избранного президента Юн Сок Еля.

"Военно-воздушные силы двух стран планируют начать двухнедельные учения в том же масштабе, что и прошлые учения", – сообщил источник издания.

Отмечается, что предстоящие учения представляют собой сокращенную версию крупномасштабных учений Max Thunder, которые две страны проводили в прошлом с массовой мобилизацией авиации и военнослужащих.

Военные объяснили, что данное решение было принято из-за растущей ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Агентство напомнило, что с начала года КНДР сообщила о нескольких пусках баллистических ракет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967751-smi-ssha-i-yuzhnaya-koreya-planiruyut-provesti-sovmestnye-voennye-ucheniya/