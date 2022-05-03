Борис Джонсон выступит перед Верховной Радой Украины

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/WPA Pool/Getty Images

Британский премьер Борис Джонсон станет первым мировым лидером, который выступит перед Верховной Радой с начала войны, передает The Guardian.

Виртуальное обращение Джонсона станет ответом на выступление Зеленского перед Палатой общин Британии в марте.

"Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущим поколениям. Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир тому, что грубая сила агрессора ничего не значит против моральной силы народа, решившего быть свободным", - скажет Джонсон.

В прошлом месяце Джонсон лично посетил Киев и встретился с Зеленским.

Кроме того, премьер-министр Великобритании записал видеообращение к россиянам. Он заявил, что правительство России скрывает от своих граждан настоящие факты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967715-boris-dzhonson-vystupit-pered-verhovnoy-radoy-ukrainy/