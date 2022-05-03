Байден пошутил, что христианам труднее в пост, чем мусульманам

Джо Байден. Фото: twitter.com/POTUS

На приеме в честь окончания Рамадана президент США Джо Байден заявил, что христианам тяжелее в пост, чем мусульманам. Стенограмма мероприятия представлена на сайте Белого дома.

"Три основные религии во многом похожи, но хочу, чтобы вы знали: у вас есть небольшое преимущество в Рамадан. Я должен соблюдать пост 40 дней. 40 дней без сладостей и мороженого", – пошутил американский лидер.

Он отметил, что впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время.

"Впервые за десятилетия священные дни трех авраамических религий выпали на одно время. Подумайте об этом. Это послание, ребята. Я по-настоящему в это верю", – подчеркнул Байден.

Отмечается, что на приеме присутствовали мусульманские религиозные деятели и представители сообщества. Участники мероприятия оценили шутку президента США.

Ранее Байден назвал себя Биденом, когда не смог произнести фамилию конгрессмена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967703-bayden-poshutil-chto-hristianam-trudnee-v-post-chem-musulmanam/