Henkel объявил об уходе из Беларуси из-за войны в Украине

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Производитель бытовой химии немецкая комания Henkel на официальном сайте объявила о прекращении деятельности на территории Беларуси.

"Учитывая развитие войны в Украине, в середине апреля мы решили прекратить свою деятельность в России. Кроме того, мы приняли решение прекратить свою деятельность в Беларуси", - говорится в сообщении.

В связи с этим Россия и Беларусь будут исключены из внутреннего роста продаж со второго квартала.

В середине апреля Henkel сообщила о закрытии своего бизнеса в России из-за событий в Украине. Генеральный директор химико-промышленной компании Карстен Кнобель решительно осудил действия России и выразил поддержку украинским коллегам.

Тем не менее отмечалось, что российские работники останутся трудоустроенными и продолжат получать зарплату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967465-henkel-obyavil-ob-uhode-iz-belarusi-iz-za-voyny-v-ukraine/